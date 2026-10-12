От люкса до костюмов: как одевается Дени Байсаров – самый модный внук Пугачёвой

Укороченные рубашки, необычные принты и смелая работа с пропорциями – разбираемся, как менялся стиль одного из самых закрытых наследников знаменитой семьи У Аллы Пугачёвой большая и талантливая семья, но среди её наследников есть тот, кто вполне мог бы претендовать на звание главного модника.