Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

71 974 подписчика

От люкса до костюмов: как одевается Дени Байсаров – самый модный внук Пугачёвой

От люкса до костюмов: как одевается Дени Байсаров – самый модный внук Пугачёвой

Укороченные рубашки, необычные принты и смелая работа с пропорциями – разбираемся, как менялся стиль одного из самых закрытых наследников знаменитой семьи У Аллы Пугачёвой большая и талантливая семья, но среди её наследников есть тот, кто вполне мог бы претендовать на звание главного модника.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым