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Эксперт объяснил, как телефон узнает о желаниях без прослушки

Эксперт объяснил, как телефон узнает о желаниях без прослушки

На деле никакой тайной записи разговоров не требуется: алгоритмы формируют рекомендации на основе открытых данных Многие люди думают, что их телефоны подслушивают разговоры и мгновенно показывают рекламу на основе услышанного.

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