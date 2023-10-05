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Семинар по мерам социальной поддержки провели для «Активного долголетия» в Мытищах

Семинар по мерам социальной поддержки провели для «Активного долголетия» в Мытищах

Участники «Активного долголетия» в Мытищах приняли участие в семинаре. На встрече им рассказали о предоставление социальной поддержки по бесплатному зубопротезированию.

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