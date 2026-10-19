Monday!Welcome home? E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! sequelll Well then, a new week! Following a somewhat unexpected result on Friday, let’s see what this week has in store! I like that the price opened in an OTD format.
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