Украина теряет в месяц по 30 тысяч убитыми и тяжело раненными – Луценко 

Украинская армия в ходе боевых действий несет тяжелейшие потери. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».