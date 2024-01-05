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Украина теряет в месяц по 30 тысяч убитыми и тяжело раненными – Луценко 

Украина теряет в месяц по 30 тысяч убитыми и тяжело раненными – Луценко 

Украинская армия в ходе боевых действий несет тяжелейшие потери. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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