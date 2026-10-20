Россиянка сильно пострадала во время занятий серфингом в Индонезии. Однако молодой человек, из-за которого произошла травма, обхитрил девушку и пропал.
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