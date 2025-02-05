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Новое исследование, основанное на данных миссии НАСА InSight в сравнении с данными аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), показало, что марсотрясения — марсианские землетрясения, вызванные ударами метеороидов, — распространяются на большую глубину, ч

Новое исследование, основанное на данных миссии НАСА InSight в сравнении с данными аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), показало, что марсотрясения — марсианские землетрясения, вызванные ударами метеороидов, — распространяются на большую глубину, чем предсказывают сейсмические модели.

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