Новое исследование, основанное на данных миссии НАСА InSight в сравнении с данными аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), показало, что марсотрясения — марсианские землетрясения, вызванные ударами метеороидов, — распространяются на большую глубину, ч

Новое исследование, основанное на данных миссии НАСА InSight в сравнении с данными аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), показало, что марсотрясения — марсианские землетрясения, вызванные ударами метеороидов, — распространяются на большую глубину, чем предсказывают сейсмические модели.