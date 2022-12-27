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Студент изобрёл кроссовки как в фильме "Назад в будущее"

Студент изобрёл кроссовки как в фильме "Назад в будущее"

По сюжету фильма главный герой Марти Макфлай переносится из 80-х в 2015 год и помимо прочих футуристических штук обнаруживает кроссовки, которые завязываются и принимают форму ступни сами, стоит только засунуть в них ногу и нажать на кнопку.

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