Сводка на 13 февраля! Курщина - сложные кровопролитные бои, Заборожье - атака на группу МАГАТЭ

🔹 Дипломатические переговоры и обострение на фронте После серии телефонных разговоров между Дональдом Трампом и главами России и Украины президент США анонсировал встречу с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.
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