👨👩👧👦 Верны друг другу: В этом году две семьи в Крыму отпраздновали 65 лет совместной жизни Геннадий и Светлана Бабкины из Феодосии встретились 5 августа 1955 года – тогда им было по 16.
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👨👩👧👦 Верны друг другу: В этом году две семьи в Крыму отпраздновали 65 лет совместной жизни Геннадий и Светлана Бабкины из Феодосии встретились 5 августа 1955 года – тогда им было по 16.