Мини-футбол. Чемпионат России. Третьи матчи. «Газпром-Югра» сыграет с «Синарой», КПРФ против «Норильского никеля»

17 мая пройдут третьи матчи полуфинала чемпионата России по мини-футболу. «Газпром-Югра» сыграет с «Синарой», КПРФ против «Норильского никеля» Чемпионат России по мини-футболу Париматч Суперлига 1/2 финала Третьи матчи Газпром-Югра – Синара – 16.
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