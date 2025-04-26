«Ты в игре»: стало известно, каким будет омский «Симфопарк» в этом году. Мероприятие пройдет 5 и 6 июля.
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«Ты в игре»: стало известно, каким будет омский «Симфопарк» в этом году. Мероприятие пройдет 5 и 6 июля.