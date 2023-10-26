Мусорка Ситникова "запахла" Озеровым

В Костромской области власти планируют строительство мусорного полигона недалеко от нерестовой реки, служащей источником питьевой воды для сельчан, но пока проект получил отрицательное заключение экспертизы.
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