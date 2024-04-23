В России с начала года резко выросли предлагаемые зарплаты

Работодатели в России стали предлагать соискателям большие зарплаты. В марте вакансии содержали предложения о заработке, превышающем на 12,7% средний уровень января, пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ В марте 2024 года медианное значение предлагаемой зарплаты достигло примерно 64 тыс.