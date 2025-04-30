"Как мы заставим Россию нам доверять?" Финны осознали, что открытие границ нужно только им

В конце марта президент Александр Стубб и Дональд Трамп провели встречу, после которой лидер Суоми начал рассуждать о восстановлении отношений с Россией и открытии КПП… Вот только финны принялись переживать, что сосед такого отношения уже и не простит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии