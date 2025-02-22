Запашный об очереди желающих вернуться в Россию: "Уехали? До свидания. В одну сторону"

В

Воробей

Все без исключения эти персоны покинули Россию после начала СВО только потому, что им ЦРУ хорошо заплатили за их протестантскую активность. И ЦРУ деньгами просто так не разбрасываются - это вполне им рассматривалось как оружие против России. Как таких людей можно пускать обратно?