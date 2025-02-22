Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Запашный об очереди желающих вернуться в Россию: "Уехали? До свидания. В одну сторону"

Запашный об очереди желающих вернуться в Россию: "Уехали? До свидания. В одну сторону"

Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Звёзды шоу-бизнеса собираются вернуться в Россию. Почему сейчас так происходит? Об очереди желающих вернуться в Россию высказался гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный: "Уехали? До свидания.

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Комментарии
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В
Воробей
Все без исключения эти персоны покинули Россию после начала СВО только потому, что им ЦРУ хорошо заплатили за их протестантскую активность. И ЦРУ деньгами просто так не разбрасываются - это вполне им рассматривалось как оружие против России. Как таких людей можно пускать обратно?
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