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Ни НАТО, ни ядерного оружия, ни американских войск – в обмен на недра Украина не получит ничего

Ни НАТО, ни ядерного оружия, ни американских войск – в обмен на недра Украина не получит ничего

Как пишет Wall Street Journal, комментируя итоговый вариант соглашения Вашингтона с Украиной по минеральным ресурсам, мирный план Трампа по урегулированию на Украине не подразумевает обязательств США отправить свои войска или оказывать военную помощь в случае боевых действий.

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