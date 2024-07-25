Открылся канал, в котором публикуются такие товары. Скидки там не меньше 90%, хотя товары не отличаются качеством, их просто нужно срочно продать.
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Открылся канал, в котором публикуются такие товары. Скидки там не меньше 90%, хотя товары не отличаются качеством, их просто нужно срочно продать.