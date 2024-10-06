Депутат Госдумы Фёдоров объяснил успешность политических прогнозов Жириновского

Депутат Государственной думы Евгений Федоров, долго проработавший с основателем Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимиром Жириновским, объяснил успешность прогнозов различных событий политика его опытом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии