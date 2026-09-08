Ксения Шойгу показала спортивную форму через 2 недели после родов

Ксения Шойгу, дочь секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, через две недели после родов избавилась от 1,5 кг, продемонстрировав спортивную форму.
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