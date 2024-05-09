Открытки с Днем Победы 9 Мая из советского детства

В безоблачном детстве на День Победы вы отправляли их дедушкам и бабушкам, ветеранам. плакат «Красной армии — слава! Дошли!», художник Леонид Голованов, 1944 год, фото: соцсетиВ этом, 2024 году, в России отмечается 79-я годовщина победы в Великой Отечественной войне.