Открытки с Днем Победы 9 Мая из советского детства

В безоблачном детстве на День Победы вы отправляли их дедушкам и бабушкам, ветеранам. плакат «Красной армии — слава! Дошли!», художник Леонид Голованов, 1944 год, фото: соцсетиВ этом, 2024 году, в России отмечается 79-я годовщина победы в Великой Отечественной войне.
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