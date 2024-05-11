И много мы потеряли от такой Гейропейской культуры???

«Евровидение-2024» не обошлось без спорных выступлений и политических скандалов. Kursiv Life Style рассказывает о колдовском номере Ирландии, конкурсанте в стрингах от Финляндии и протестах против участия в конкурсе Израиля.
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