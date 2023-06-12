Рогозин назвал армию России лучшей в мире и заявил, что спустя почти 16 месяцев после начала СВО она стала совершенно другой

Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин назвал российские Вооруженные силы лучшими в мире и заявил, что спустя почти 16 месяцев после начала спецоперации на Украине они стали совершенно другими.
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