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Рогозин назвал армию России лучшей в мире и заявил, что спустя почти 16 месяцев после начала СВО она стала совершенно другой

Рогозин назвал армию России лучшей в мире и заявил, что спустя почти 16 месяцев после начала СВО она стала совершенно другой

Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин назвал российские Вооруженные силы лучшими в мире и заявил, что спустя почти 16 месяцев после начала спецоперации на Украине они стали совершенно другими.

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