Адвокат Слащев: Елагину и Кадзаеву оденут браслеты на время домашнего ареста

Заведующий хирургическим отделением клиники звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова "Ай Кью Пластик" Илья Елагин и его ассистент Тамерлан Кадзаев, которых поместили под домашний арест после трагедии с продюсером Петром Гавриловым, в ближайшее время должны будут встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства.
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