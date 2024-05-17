Адвокат Слащев: Елагину и Кадзаеву оденут браслеты на время домашнего ареста

Заведующий хирургическим отделением клиники звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова "Ай Кью Пластик" Илья Елагин и его ассистент Тамерлан Кадзаев, которых поместили под домашний арест после трагедии с продюсером Петром Гавриловым, в ближайшее время должны будут встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства.