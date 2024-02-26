ФСБ задержала почти 50 человек, собиравших деньги для боевиков в Сирии

Задержания прошли в 22 регионах России.фото: nac.gov.ru--> В 22 регионах России силовики задержали 49 участников террористической сети, которые собирали деньги для боевиков запрещённой в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», сообщает 26 февраля ФСБ России.
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