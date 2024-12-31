Мангистауская областная федерация бокса наградила отличников года

Мангистауская областная федерация бокса наградила победителей чемпионата Азии, спортсменов и тренеров, показавших лучшие результаты на первенстве РК среди молодежи и юниоров, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу федерации бокса.
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