В Кушве восстанавливают парк Пионеров после торнадо

В пострадавшей от торнадо Кушве приступили к восстановлению парка Пионеров. Как сообщил в социальных сетях глава города Михаил Слепухин, в результате ураганного ветра были повреждены и частично утрачены опоры, светильники и флагштоки.
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