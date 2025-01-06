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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тоттенхэм» котируется главным фаворитом на Коло-Муани в зимнее трансферное окно. Игрок готов покинуть «ПСЖ»

Букмекеры считают, что Рандаль Коло-Муани может перейти в «Тоттенхэм» в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что игрок готов покинуть «ПСЖ» зимой.

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