Бусаргин сообщил о пострадавшей при об атаке дронов в Энгельсе — 1120-й день СВО

В ночь на 20 марта Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками сразу несколько российских регионов, в том числе Саратовскую область, где от удара по Энгельсской городской клинической больнице №1 частично выбило окна и пострадала женщина.
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