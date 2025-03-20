Бусаргин сообщил о пострадавшей при об атаке дронов в Энгельсе — 1120-й день СВО

В ночь на 20 марта Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками сразу несколько российских регионов, в том числе Саратовскую область, где от удара по Энгельсской городской клинической больнице №1 частично выбило окна и пострадала женщина.