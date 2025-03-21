Яичная скорлупа – ценный союзник садовода: секреты эффективного использования на участке Ольга БезродняяЯичная скорлупа не мусор, а на самом деле кладезь полезных веществ, способных значительно улучшить состояние почвы и, как следствие, урожайность растений сада и огорода.