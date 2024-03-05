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В СМИ рассказали, почему иностранец разрисовал памятник во Владивостоке

В СМИ рассказали, почему иностранец разрисовал памятник во Владивостоке

Иностранец, который оставил надпись баллончиком с краской на памятнике «Батарея Поспеловская», входящего в состав Владивостокской крепости на острове Русском во Владивостоке, сделал это по ошибке — он думал, что пишет на обычный стене.

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