В СМИ рассказали, почему иностранец разрисовал памятник во Владивостоке

Иностранец, который оставил надпись баллончиком с краской на памятнике «Батарея Поспеловская», входящего в состав Владивостокской крепости на острове Русском во Владивостоке, сделал это по ошибке — он думал, что пишет на обычный стене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии