«Испытывают трудности»: Американские ЗРК Patriot не в состоянии перехватывать российские ракеты ОТРК «Искандер»

Украинская ПВО уже длительное время практически не перехватывает российские ракеты «Искандер», а хваленые американские зенитные комплексы Patriot «испытывают трудности» в работе против российской баллистики.
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