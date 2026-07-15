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Trump Says FBI Wasting Time If It Probes Conspiracy Theories About Graham's Death

Trump Says FBI Wasting Time If It Probes Conspiracy Theories About Graham's Death

Trump Says FBI Wasting Time If It Probes Conspiracy Theories About Graham's Death Authored by Aldgra Fredly via The Epoch Times, President Donald Trump said on July 14 that he was aware of the conspiracy theories surrounding Sen.

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