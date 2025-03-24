Махсус операция ветераны «Батырлар» программасыннан ниләр көтүен сөйләде

Махсус операция ветераны Рушан Минһаҗев «Батырлар» программасыннан ниләр өмет итүе турында сөйләде. Ул муниципаль берәмлекләрне үстерү буенча белем алырга, шулай ук яшьләрне патриотик тәрбияләү буенча эш методикасына өйрәнергә теләвен әйтте.
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