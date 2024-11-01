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Рубль на распутье. Курсы доллара и евро на 1 ноября

Российский рубль символически подорожал к доллару США и уступил евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 1 ноября 2024 года, составляет 97,0226 рубля (прежнее значение — 97,0530 рубля), официальный курс евро — 105,5231 рубля (предыдущий показатель — 105,2211 рубля).

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