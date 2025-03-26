В Риге как после чумы, Вентспилс еле платит кредиты: без грузов из РФ Латвия нищает

Рижский свободный порт © Sputnik Почему Вентспилсский порт, до недавнего времени прибыльный, находится на грани банкротства? Кто оставил Ригу без перевалки угля? Можно ли в падении грузооборота винить исключительно украинский кризис? Об этом в интервью рассуждает бывший управляющий Рижского свободного порта, ныне - президент совета Рижского свободного порта Леонид Логинов.