МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 507 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Что ж ты, фраер, сдал назад...? (ц)Макрон сдал назад...
  • Наталья Романенко
    а умные и богатые генералы поглаживают пузо?Недальновидность ...
  • Lora Некрасова
    Теперь появилось столько вакансий кладовщиков. Большой выбор.  Чем не работа с таким-то опытом."Шойгу отправляют...

В Риге как после чумы, Вентспилс еле платит кредиты: без грузов из РФ Латвия нищает

В Риге как после чумы, Вентспилс еле платит кредиты: без грузов из РФ Латвия нищает

Рижский свободный порт © Sputnik Почему Вентспилсский порт, до недавнего времени прибыльный, находится на грани банкротства? Кто оставил Ригу без перевалки угля? Можно ли в падении грузооборота винить исключительно украинский кризис? Об этом в интервью рассуждает бывший управляющий Рижского свободного порта, ныне - президент совета Рижского свободного порта Леонид Логинов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх