Западные страны должны остановить помощь Украине из-за о причастности ее граждан к диверсиям на «Северных потоках», заявил бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в материале для издания The American Conservative.
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