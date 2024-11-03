Пока всушники хвастаются своими якобы непотопляемыми морскими беспилотниками их обитаемые суда вместе с экипажами прекрасно тонут в Днепре Крымские бойцы выследили на реке Днепр диверсионное-разведывательную группу ВСУ и уничтожили её точным огнём, сообщают Военкоры Русской весны.