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С 1 сентября по 5 октября к Москве летело 9994 БПЛА, 862 из них сбито на подлёте

С 1 сентября по 5 октября к Москве летело 9994 БПЛА, 862 из них сбито на подлёте

С 1 сентября по 5 октября к Московскому региону летело 9994 БПЛА ВСУ, 862 из них сбито на подлёте, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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