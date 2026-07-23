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62ИНФО | Новости Рязани

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На предприятии в Михайловском районе хранилась немаркированная молочная продукция

На предприятии в Михайловском районе хранилась немаркированная молочная продукция

В ходе проверки было установлено, что на одном из предприятий по переработке молока в холодильной камере хранилось 75 кг немаркированной продукции, из-за чего не было возможности установить дату изготовления, ее производителя и срок годности.

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