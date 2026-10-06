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Подростку во Владимирской области дали год колонии за наезд на инспектора ДПС

Подростку во Владимирской области дали год колонии за наезд на инспектора ДПС

Подростку из Владимирской области назначили один год воспитательной колонии за наезд на инспектора ДПС.

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