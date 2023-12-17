Представительница Пугачевой отреагировала на вопрос Путину о певице

КЗ Клавдия Золотых вы не поверите Игорь вы тоже будете ролудохлым дедом если конечно доживёте до возраста Пугачевой.а то ведь многие"остановились" на полпути!!!!

Sergey Buzatu По хорошему и она, и другие деятели, которые хоть рубль дали Украине, должны сидеть в тюрьме как пособники терористического государства украина.. должы быть заведены уголовные дела и пусть ради бога приезжают, хоть все разом.. мест в тюрьмах хватит на всех