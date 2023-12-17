Во время Прямой линии президента России Владимира Путина, в сети распространилась фотография экрана с вопросом о певице Алле Пугачёвой, который был задан через СМС.
Представительница Пугачевой отреагировала на вопрос Путину о певице
Комментарии
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КЗ
Клавдия Золотых
вы не поверите Игорь вы тоже будете ролудохлым дедом если конечно доживёте до возраста Пугачевой.а то ведь многие"остановились" на полпути!!!!
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19 час.
Sergey Buzatu
По хорошему и она, и другие деятели, которые хоть рубль дали Украине, должны сидеть в тюрьме как пособники терористического государства украина.. должы быть заведены уголовные дела и пусть ради бога приезжают, хоть все разом.. мест в тюрьмах хватит на всех
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17 час.
ДЗ
Денис Замилов
Судя по всему вопрос на столько тяжелый что и из коментария его вырезали или все проще нет никакого вопроса а написано просто чтобы лишний раз возмутится "кровавой гбней"
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9 час.
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