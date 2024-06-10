В Зауралье нашли сотни тысяч тонн пшеницы, зараженной волосатым клещом

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора 5 июня 2024 года направило предостережение в адрес индивидуального предпринимателя, главы крестьянско-фермерского хозяйства из Петуховского района Курганской области.
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