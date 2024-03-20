Депутат ГД Соболев: лучшим окончанием СВО станет объединение с Украиной

Наиболее предпочтительным вариантом окончания специальной военной операции России на Украине станет создание единого Союзного государства РФ, Белоруссии и Украины, при этом необходимо избежать перехода Западной Украины по контроль Европы, поскольку из этой территории Запад вновь может сделать "антиРоссию".
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