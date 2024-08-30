Не убедился в безопасности работ при валке леса и причинил смерть по неосторожности: прокуратура Осиповичского района поддерж...

Не убедился в безопасности работ при валке леса и причинил смерть по неосторожности: прокуратура Осиповичского района поддержала гособвинение в судеФото: Генеральная прокуратураПрокуратура Осиповичского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Бобруйского района, которому инкриминировано пр .