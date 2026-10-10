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Контрафронт

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Судан: 40 человек погибли и 19 получили ранения в результате удара беспилотника Сил быстрой...

Судан: 40 человек погибли и 19 получили ранения в результате удара беспилотника Сил быстрой поддержки (RSF) по лагерю перемещенных лиц в Абу-Шенди, штат Голубой Нил, 9 октября.

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