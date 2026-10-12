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Сварка под водой — как куются уникальные кадры для Каспийского моря

Сварка под водой — как куются уникальные кадры для Каспийского моря

Подводная сварка в Каспийском море — одна из самых сложных и востребованных профессий в нефтегазовой отрасли.

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