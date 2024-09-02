7 и 8 сентября в Москве пройдет праздник автоспорта

Желающие смогут участвовать в дрифт турнире «Гонка за Москву» Стало известно, что в Москве 7 и 8 сентября в шестой раз состоится ежегодный Фестиваль технических видов спорта, традиционно приуроченный ко Дню города.
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