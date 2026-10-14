«Зачем жениться?»: Дана Абызова собрала бывшего мужа и нового избранника за одним столом

Дана Абызова привыкла играть семейные драмы на экране. В собственной жизни их тоже хватало, но финал оказался неожиданным: после развода актриса сохранила дружбу с Алексеем Морозовым, родила дочь от Арсена и сумела объединить бывшего мужа, нового избранника и двоих детей.