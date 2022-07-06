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«Нарваться на 1:7 в Петербурге можно еще раз» - Радимов о шансах «Спартака» на победу в матче с «Зенитом»

«Нарваться на 1:7 в Петербурге можно еще раз» - Радимов о шансах «Спартака» на победу в матче с «Зенитом»

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов считает, что «Спартак» может уступить «Зениту» со счетом 1:7 на «Газпром Арене» в матче за Суперкубок.

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